Пациенты с COVID-19 стали дольше находиться на ИВЛ, - врач

Срок пребывания пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии стал дольше, нежели осенью.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказала врач реанимационного отделения 2-й городской больницы Житомира, соучредитель образовательной платформы PROGRESS Дария Симчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что изменилось, по моему личному опыту, то пациенты сейчас дольше, можно сказать, "зависают" в отделениях интенсивной терапии, больше времени им нужно для проведения терапии CPAP (метод искусственной вентиляции легких - ред.), чтобы их выписать. Бывает так, что пролечишь пациента, вроде бы он становится более или менее стабильным, выписываешь его в общее отделение, а уже через несколько дней он снова становится тяжелым и возвращается (в отделение реанимации - ред.) Возможно, так, пациентов и стало меньше, но общая продолжительность их пребывания в стационаре и занятость одним пациентом койки стала дольше. Это то, что вижу сейчас и сравниваю клиническую картину, которую вижу сейчас, с тем, что было осенью", - рассказала врач.

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Относительно осложнений, которые случаются в результате заболевания COVID-19, Симчук отметила, что, как и раньше, у пациентов, имеющих коронавирусную болезнь, повышается риск возникновения тромбозов. Также усложняются хронические заболевания - сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет. Кроме этого, по наблюдениям врача, пациенты тяжело переносят болезнь как физически, так и морально, психологически.