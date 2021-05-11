Мы имеем дело с огромной российской "машиной фейков", воевать с ней нужно комплексно, - Ткаченко

Работа по противодействию дезинформации, которая идет со стороны России, должна быть комплексной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр культуры и информацинной политики Александр Ткаченко.

"Мы имеем дело с противодействием дезинформации, которая в первую очередь поступает к нам от северо-восточного соседа. И мы имеем дело с огромной машиной, которая работает на государственном уровне - машиной фейков ... Воевать с такой огромной машиной нужно комплексно. Это не только Центры (по противодействию дезинформации. - Ред.), наш в первую очередь публичный, он уже работает, создана онлайн-платформа, и в сотрудничестве с общественными организациями мы уже начали эту работу. Это и запуск на государственном уровне проектов медиаграмотности. Это в том числе закон "О СМИ", который должен быть принят, и где есть отдельная глава, посвященная российской пропаганде. Это и другие мероприятия, типа блокировки каналов Медведчука", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации

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