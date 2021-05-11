После пасхальных праздников на Львовщине возможна новая вспышка COVID-19, - ОГА

В департаменте здравоохранения Львовской облгосадминистрации не исключают возможность новой вспышки коронавируса в области в ближайшие дни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил глава департамента Олег Чемерис.

"Учитывая ту активность, которая наблюдалась в течение пасхальных праздников, мы не исключаем, что количество больных потенциально увеличится уже в ближайшие дни", - сказал он.

По словам Чемериса, сейчас ситуация с коронавирусом во Львовской области "несколько стабилизировалась".

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