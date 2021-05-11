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Сегодня в 18:00 состоится брифинг Венедиктовой и Баканова по подозрению Медведчуку и Козаку, - Офис генпрокурора

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Сегодня в 18:00 состоится брифинг Венедиктовой и Баканова по подозрению Медведчуку и Козаку, - Офис генпрокурора
Сегодня, 11 мая, в 18:00 начнется брифинг Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова относительно сообщения о подозрении народным депутатам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Прямая трансляция мероприятия будет осуществляться на YouTube-канале Офиса генерального прокурора: https://www.youtube.com/channel/UCd84qGJiBJCaHKenN0zKeWw

Брифинг состоится по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.

Топ комментарии

  • Сергей Андрейчев
    По такой статье,они в СИЗО-с утра,должны париться,без права залога.А не брифинги проводить...
  • Привет
    Ты тупой зебил...у мертветчука этих домов больше чем у тебя мозгов....в каких то проводят обыски...а в дом где он живет для вручения подозрения охрана эсбэушников не пускает....
    https://censor.net/ru/news/3264579/ohrana_medvedchuka_ne_puskaet_v_dom_kontrrazvedchikov_sbu_i_ne_daet_sledovatelyam_vruchit_podozrenie
  • Nikos KGB
    так статья не им)))
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