СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник

СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух жилых домах пророссийского политика, кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Прямо сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в столице, а также в еще двух жилых домах нардепа в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепам Медведчуку и Козаку. Их подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму

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