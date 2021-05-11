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СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник

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СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник
СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух жилых домах пророссийского политика, кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Прямо сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в столице, а также в еще двух жилых домах нардепа в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепам Медведчуку и Козаку. Их подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму

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Топ комментарии

  • Эдуард Силенко
    Допригалась це коли дадуть 15 років за державну зраду і посадять з конфіскацією всього майна. а так це кіно для лохторату.
  • Bigukrman я
    при Порошенко мертвечук сидел тихо как мыша, не было барадатого анала и абизяна кива не теребонькала в ВР))
  • Вова Зименский
    Они на адной трубе сидели , патаму никто и не теребонькал . ( Особенно кива ) .
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