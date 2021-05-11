Охрана Медведчука не пускает в дом сотрудников СБУ и не дает следователям вручить подозрение, - СМИ

Охрана Медведчука пытается убедить, что политика нет дома.

Служба безопасности Украины пыталась и пытается до сих пор провести обыски в доме пророссийского политика Виктора Медведчука. По данным ZN.UA, охрана Медведчука вызвала адвокатов и пытается убедить представителей СБУ, в том, что его нет дома, передает Цензор.НЕТ.

Однако, по оперативной информации спецслужбы, Виктор Медведчук находится именно в этом доме. Обыск не единственная цель, с которой, по данным ZN.UA, правоохранители пытаются попасть в указанное здания и встретиться с Медведчуком.

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Ранее СБУ подтвердила, что проводит обыски в доме Медведчука. Также Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку: нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.