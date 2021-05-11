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Охрана Медведчука не пускает в дом сотрудников СБУ и не дает следователям вручить подозрение, - СМИ

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Охрана Медведчука не пускает в дом сотрудников СБУ и не дает следователям вручить подозрение, - СМИ
Охрана Медведчука пытается убедить, что политика нет дома.

Служба безопасности Украины пыталась и пытается до сих пор провести обыски в доме пророссийского политика Виктора Медведчука. По данным ZN.UA, охрана Медведчука вызвала адвокатов и пытается убедить представителей СБУ, в том, что его нет дома, передает Цензор.НЕТ.

Однако, по оперативной информации спецслужбы, Виктор Медведчук находится именно в этом доме. Обыск не единственная цель, с которой, по данным ZN.UA, правоохранители пытаются попасть в указанное здания и встретиться с Медведчуком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник

Ранее СБУ подтвердила, что проводит обыски в доме Медведчука. Также Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку: нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.

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Топ комментарии

  • Привет
    А мордами в землю уложить ту охрану...что вера в святого осла не позволяет??
  • Zemer
    А в дом Маруси Зверобий и Татьяны Черновол бакановские парни лихо ворвались
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Давай СБУ, пожуй ещё сопли! Не пускают их ёпта!!!
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