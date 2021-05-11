В Киеве пьяный сотрудник СТО угнал "Лексус" клиента и попал на нем в ДТП, - Нацполиция. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
В полицию Киева поступило сообщение о том, что на обочине улицы Харченко автомобиль Lexus въехал в электроопору. Правоохранители выяснили, что к событию причастен работник станции технического обслуживания. В состоянии алкогольного опьянения он взял машину клиента, однако не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
23-летнего киевлянина правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Судом решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.