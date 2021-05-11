В Киеве пьяный сотрудник СТО угнал "Лексус" клиента и попал на нем в ДТП, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве нетрезвый сотрудник станции техобслуживания попал в дорожно-транспортное происшествие на автомобиле, который владелец оставил для ремонта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение о том, что на обочине улицы Харченко автомобиль Lexus въехал в электроопору. Правоохранители выяснили, что к событию причастен работник станции технического обслуживания. В состоянии алкогольного опьянения он взял машину клиента, однако не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

23-летнего киевлянина правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Судом решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.