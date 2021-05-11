Инициированный Зеленским законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях получил положительную оценку Венецианской комиссии, - ОПУ

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" № 4651 получил положительную экспертную оценку Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Данный проект закона усиливает ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях, в частности возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного Суда в октябре 2020 года, что оказало негативное влияние на антикоррупционную инфраструктуру Украины.

Согласно президентскому законопроекту, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если расхождения с реальными доходами составят от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Если расхождения – свыше 4,5 млн грн, правонарушителю также будет грозить лишение свободы на срок до двух лет. В то же время за умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает, в дополнение к штрафам и общественным работам, наказание в виде заключения до двух лет.

Венецианская комиссия положительно оценила эту законодательную инициативу президента. Положительный отзыв получили и другие нововведения в законопроекте.

"В частности, включение декларирования недостоверной информации в перечень коррупционных правонарушений, а также уточнение перечня лиц, которые могут нести ответственность за эти правонарушения, что позволит обеспечить ответственность для лиц, которые уже не занимают должностей, но, по закону, подают декларации после прекращения полномочий. Также специалисты положительно оценили увеличение сроков давности по отдельным правонарушениям до трех лет вследствие усиления наказания", - следует из сообщения.

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"Кроме того, эксперты Венецианской комиссии отметили, что существует способ, как сделать возможным усиленное наказание для лиц, подавших недостоверные декларации за 2020 год. Они отметили, что принцип запрета обратной силы закона во времени не препятствует законодателю требовать от служащих подать дополнительную имущественную декларацию в соответствии с новыми правилами либо подтвердить достоверность представленной ранее. Именно к таким декларациям могут быть применены новые положения Уголовного кодекса", - отмечают в Офисе Президента.

Подчеркивается также, что высокая оценка законопроекта от экспертов Европейской комиссии "За демократию через право" подтвердила необходимость принятия этого законопроекта.

Президент Украины призывает народных депутатов объединиться вокруг поддержки данного документа, чтобы как можно скорее вернуть суровое наказание для нарушителей антикоррупционного законодательства.

"Запрос общества на очищение органов власти от коррупционеров является приоритетным и должен быть выполнен", – подчеркнул Зеленский.

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