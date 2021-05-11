Выступавшая в Москве жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская отреагировала на критику детским снимком, на котором она справляет нужду
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Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская отреагировала на критику за выступление в Москве.
Как передает Цензор.НЕТ, Топольская опубликовала фотографию в сторис Instagram.
Она опубликовала свой детский снимок, на котором справляет нужду.
"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации в топ", - подписала снимок Топольская.
Напомним, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.
Позже Топольская похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве.