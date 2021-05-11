Выступавшая в Москве жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская отреагировала на критику детским снимком, на котором она справляет нужду

Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская отреагировала на критику за выступление в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, Топольская опубликовала фотографию в сторис Instagram.

Она опубликовала свой детский снимок, на котором справляет нужду.

"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации в топ", - подписала снимок Топольская.

Напомним, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.

Позже Топольская похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве.

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