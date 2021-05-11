После выборов в 2020 году сотрудничество с местной властью очень изменилось, - замглавы ОП Тимошенко

Сотрудничество центральной власти с органами местного самоуправления очень изменилось после местных выборов в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, выступая на заседании консультативного совета по вопросам местного самоуправления.

"Сотрудничество с местным самоуправлением и областными советами, и местными госадминистрациями, включая ОТГ, очень изменилось после местных выборов... Много в чем мы сотрудничаем каждый день: это повседневные вопросы такие, как решение инфраструктурных проектов, и взаимодействие с Кабинетом министров, есть и стратегические вопросы", - отметил Тимошенко.

По словам замглавы ОП, в прошлом году стал использоваться механизм относительных заимствований областных советов на инфраструктурные проекты: "В этом году я знаю, что несколько местных советов уже решают вопрос о лизинге на медицинское оборудование. Это дает толчок для того, чтобы обновлялась как инфраструктура, так и наша медицина".

Тимошенко добавил, что благодаря принятию изменений в государственный бюджет были проголосованы 5 млрд грн на местные субвенции, инфраструктурные и другие местные проекты.

"Благодаря таким изменениям в бюджет мы и помогаем громадам", - подытожил он.

Ранее замруководителя ОП заявил, что опыт 2020 года показал, что новая качественная инфраструктура в Украине - это реально. "Люди видят, как меняется страна и на что идут их налоги. Это в том числе стимул оставаться жить в этой стране. Инициатива президента Владимира Зеленского доказала, что при четко поставленных задачах, прописанных KPI и контроле за выполнением, можно добиться очень конкретных результатов. Впереди новые вызовы и еще более интересные задачи. "Большая стройка" 2021 года точно возьмет новые высоты, в буквальном смысле этого слова", - сказал Тимошенко.

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