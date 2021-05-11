Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА

Шестой апелляционный административный суд 11 мая отменил прошлогоднее постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Об этом ОПОРЕ стало известно из нескольких не связанных между собой источников, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления №161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.

Напомним, в 2020 году в 10 громадах на подконтрольных Украине территориях Донецкой области и восьми громадах Луганской областей отменили проведение местных выборов из-за невозможности обеспечить безопасность во время голосования, которое приходилось на 25 октября.

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В перечень таких громад входят десять сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

5 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям (ОГА-ОВГА) относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей. Однако там решили, что в этом году провести местные выборы также невозможно.

Промежуточные и повторные выборы в местные органы власти различных уровней должны поэтапно состояться на 174 избирательных участках в 24 областях Украины, а завершить голосование планируется до конца марта 2021 года.