Харьковская полиция задержала киевлянина, напавшего на представителя службы доставки

Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник вместе с соучастником открыто завладели товарами сотрудника службы доставки на сумму 1 700 гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии на площади Павловской поступило в дежурную часть 10 мая в 3:20 от 23-летнего потерпевшего.

На место происшествия выехали руководители и следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. Собрали видео с камер видеонаблюдения.

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Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили одного из злоумышленников. Им оказался 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева.

В тот же день нападавшему сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к преступлению лица.