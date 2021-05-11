Зеленский утвердил программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 г.".

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организации Североатлантического договора, договоренностей, достигнутых по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО, и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 (прилагается) ", - говорится в документе.

Согласно указу, Кабинету Министров Украины поручено утвердить в 20-дневный срок меры по выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 и показатели эффективности выполнения программы.

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Также правительство должно обеспечивать регулярное информирование общественности министерствами, другими центральными органами исполнительной власти с участием государственных органов, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021, органов местного самоуправления о ходе и результатах ее выполнения.