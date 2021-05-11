Харьковская область получит новую партию CoronaVac 13 мая, - зам главы ОГА Черняк

Поставка новой партии вакцины CoronaVac в Харьковскую область ожидается в четверг, 13 мая.

Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этой неделе ожидаем поставки вакцины, 13-го ожидаем CoronaVac", - сказал Черняк на брифинге во вторник.

Он затруднился назвать точный объем новой партии вакцины, но отметил, что ожидается порядка 20 тыс. доз.

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"Мы ожидаем, будет письмо соответствующее, мы скажем (точное количество доз. - ИФ) 13 числа. Мы планируем около 20 тысяч доз получить", - сказал Черняк.

По его словам, по состоянию на вторник, 11 мая, в Харьковской области первую дозу вакцины от коронавируса получили в общей сложности 41 366 человек. В регионе работает 18 мобильных бригад и 140 пунктов прививки.