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СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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У дома нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука дежурят сотрудники в форме с нашивками СБУ, стоит много машин, работают и другие силовики.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 02
СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 03

СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охрана Медведчука не пускает в дом сотрудников СБУ и не дает следователям вручить подозрение, - СМИ

СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 05
СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 06


СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 07
СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 08

Также читайте: СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник

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СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 10
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, ранее сообщалось, что в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепам Медведчуку и Козаку. Их подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму

Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    У зв'язку з завершенням робочого дня спроба СБУ попасти в будинок Медведчука переноситься на завтра з 9.00 до 17.00.
  • Igor Budnik b2adf589
    Зачем тебя выпустили из дурдома, таварищ?
  • metal35
    какого хера они его не задерживает?что за маразм?какие нахрен обыски?!его обвиняют в финансировании терроризма!
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