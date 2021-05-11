Украинские туристы застряли в Непале до 14 мая, так как страна приостановила авиасообщение из-за вспышки коронавируса, - МИД

Из-за вспышки коронавируса Непал приостановил регулярное авиасообщение с другими государствами до 14 мая. Страну не могут покинуть 80 украинских туристов, большинство из которых остаются в горах.

Об этом hromadske сообщили в Министерстве иностранных дел Украины со ссылкой на местное украинское посольство, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас со всеми украинцами наладили связь либо непосредственно, либо через представителей туристических компаний, которые организовывали туры.

Кроме того, в социальных сетях создали отдельную группу для оперативной коммуникации. Посольству и почетному консульству в Непале поручили отслеживать возможную организацию спецрейсов других стран. Пока обращений от украинцев о проблемах с жильем или питанием в украинскую дипмиссию не поступало.

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Регулярное авиасообщение Непал приостановил до 14 мая. Украинские авиаперевозчики не имеют лицензий на полеты в Непал из-за высокогорной местности.

По данным Министерства здравоохранения Непала, за последние 5 дней в этой 28-миллионной стране, граничащей с Индией, ежедневно фиксируют более 8 тысяч случаев инфекции.

В то же время еще в апреле этот показатель был меньше тысячи.