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Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова. ВИДЕО

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Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова. ВИДЕО
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов проводят брифинг, на котором обещают рассказать о подозрениях нардепам ОПЗЖ Медведчуку и Козаку.

Цензор.НЕТ предлагает вам полное видео брифинга.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 3253
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 4288
  • Andriy Kalnyshevsky
    судя по скринам мудачуку шьют перереестрацию имущества в Криму по кацапским законам.
    Видимо самая "тяжелая" статья.
    И прикольная на фоне по одной квартири в Ялте
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