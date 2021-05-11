США вместе с союзниками будут сдерживать наращивание российских сил. Это угроза для региональной и международной безопасности, - Госдеп
Об этом заявил во вторник на конференции "Украина в Вашингтоне" и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы считаем это четкой угрозой для региональной и международной безопасности, и мы тесно будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшее наращивание (российских сил - ред.)", - заявил представитель Госдепа на конференции, организованной Фондом США-Украина.
В этой связи он подчеркнул, что международное сообщество неоднократно выражало обеспокоенность в связи со скоплением российских войск вокруг Украины до уровня, которого не было с 2014 года.
Рикер отметил, что во время визита на прошлой неделе в Киев госсекретарь Блинкен пообещал продолжать двустороннее взаимодействие США и Украины относительно усиления украинских ВМС в Черном море. В связи с этим он напомнил, что в конце нынешнего месяца США отправят в Украину два катера типа Island - в дополнение к двум, которые Украина уже получила в 2019 году.
"Соединенные Штаты никогда не будут колебаться относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, и это включает территориальные воды", - подчеркнул Рикер.
Он также заявил, что США однозначно "поддерживают евроатлантический выбор Украины".
В этой связи представитель Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут предоставлять Украине военную поддержку, проводить учения, а также взаимодействовать с Украиной для продвижения реформ.