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СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ. АУДИО

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СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ. АУДИО
Служба безопасности Украины выложила в сеть запись беседы главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с высокопоставленным должностным лицом Российской Федерации.

Запись опубликована на ютуб-канале СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Медведчук и его собеседник обсуждают перерегистрацию расположенного в оккупированном Крыму месторождения полезных ископаемых "Глубокое".

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук и Козак в 2015 году "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова

11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.

Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Во всех этих прослушках особенно улыбает подобострастный тон Медведчука, как у побитой шавки перед Хозяином, скороговоркой и суетливо отсчитывается о проделанной работе. А Козак с лёгкой снисходительностью выслушивает пока нужного "малоросса", подкидывая немножко денежек на подсрать Украине. И этот мусор до сих пор ещё в Раде сидит
  • Геракл Платонович
    Це доказуе шо Блинкин приезжал не зря!)
    И у мокшанской агентуры будет подгорать коптилка)
  • Mora Zfayfer
    какое же оно жалкая рашистская шавка...как лебезит и вылизывает...
    жалкий, убогий халдей у рашистской срани...

    мертвечук, выслуживаясь у своих кремлевских хозяев, наверняка и маму родную бы продал...
    тьфу, какая же он мразь и гнида.
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