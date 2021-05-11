СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ. АУДИО

Служба безопасности Украины выложила в сеть запись беседы главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с высокопоставленным должностным лицом Российской Федерации.

Запись опубликована на ютуб-канале СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Медведчук и его собеседник обсуждают перерегистрацию расположенного в оккупированном Крыму месторождения полезных ископаемых "Глубокое".

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук и Козак в 2015 году "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова

11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.