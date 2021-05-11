В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали "местью" и "политической расправой"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает обыски, проведенные дома у одного из лидеров партии Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, а также в офисе партии в Киеве, "местью и политической расправой".

Об этом говорится в заявлении партии, информирует Цензор.НЕТ.

"9 мая власть убедилась, что идеи "Оппозиционной платформы – За жизнь" разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине. Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука", - считают в политсиле.

"Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила об выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку", - добавили в ОПЗЖ.

"Такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти. В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к цкраинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих", - подчеркивается в заявлении.

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Напоминем, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.