Медведчук и Козак "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова
Об этом заявила на брифинге генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что речь идет только об уголовных преступлениях, речь о политическом преследовании не идет.
Подозрения Медведчуку и Козаку объявлены по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
По данным следствия, подозрения предъявлены в связи с перерегистрацией месторождения "Глыбоке" в оккупированном Крыму. Его ресурсы оцениваются в 38 млрд грн. Занималось этим входящее в сферу влияния Медведчука ООО "Новые проекты". Передача документации началась в 2015 году.
На брифинге прозвучала запись разговора между Медведчуком и замглавы правительства РФ о "перерегистрации" месторождения. Собеседник предостерегает Медведчука об опасностях и рисках, но тот уверен, что все получится.
Глава СБУ Иван Баканов уточнил, что ООО "Новые проекты" перерегистрировали из Киева в оккупированный Крым. По данным СБУ, Медведчук обращался лично к Путину с письмом по этому проекту.
После того подобную схему провернули и с другими предприятиями.