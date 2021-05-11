Медведчук выдал россиянам секретные данные об украинских военных, - Баканов

В августе 2020 года нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук передал заместителю администрации Путина Дмитрию Козаку данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.

Об этом заявил на брифинге глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины, его личный состав, боевую подготовку. Информация предназначалась для спецслужб Российской Федерации", - сказал Баканов.

Этот эпизод лег в основу второго эпизода уголовного производства против Медведчука.

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11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.