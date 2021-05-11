Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта "Промінь", - Баканов
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Служба безопасности Украины расследует проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Промінь".
Об этом заявил на брифинге глава СБУ Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.
Он назвал проект элементом гибридной войны против Украины, в котором участвовали нардепы ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак.
"На первый взгляд, речь идет о создании организации, которая будет тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в Россию. Но истинная цель - создание инфраструктуры влияния в пользу РФ. А уже через механизмы этого "Проміня" - собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространять пропаганду. То есть, это - антиукраинской проект", - отметил Баканов.
По его словам, рукописные правки на документе с описанием проекта выполнены Медведчуком.