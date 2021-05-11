Новости • Дело Медведчука

Козак выполнял указания Медведчука, в том числе коммуницировал с представителями РФ, - Венедиктова

5 11249
Козак выполнял указания Медведчука, в том числе коммуницировал с представителями РФ, - Венедиктова
Нардеп ОПЗЖ Тарас Козак выполнял указания и поручения кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом заявила на брифинге генеральный прокурор, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно отведенной ему роли пособника совершения преступления, он выполнял указания и поручения Виктора Медведчука, в частности относительно систематического общения с представителями страны-агрессора и обмена информацией", - сообщила она.

По ее словам, в отношении Медведчука и Козака расследуются и другие дела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ. АУДИО

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что 11 мая правоохранители озвучили только те сведения, которые не составляют государственную тайну и не повредят дальнейшим расследованиям.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Повторяется история с "арестом" самолетов и яхты Медведчука. И если есть неопровержимые доказательства, то почему до сих пор Медведчук на свободе?
  • Eispickel
    Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6679
  • Привет
    Это шоу ради рейтинга осла и его стада...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости