Козак выполнял указания Медведчука, в том числе коммуницировал с представителями РФ, - Венедиктова
Об этом заявила на брифинге генеральный прокурор, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно отведенной ему роли пособника совершения преступления, он выполнял указания и поручения Виктора Медведчука, в частности относительно систематического общения с представителями страны-агрессора и обмена информацией", - сообщила она.
По ее словам, в отношении Медведчука и Козака расследуются и другие дела.
Глава СБУ Иван Баканов отметил, что 11 мая правоохранители озвучили только те сведения, которые не составляют государственную тайну и не повредят дальнейшим расследованиям.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.