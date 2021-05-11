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СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене ДОКУМЕНТЫ

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СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене ДОКУМЕНТЫ
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Документы касаются нескольких эпизодов уголовного дела - переоформления по законам РФ месторождения в оккупированном Крыму, передачи россиянам секретных данных об украинских военных и попытки создать в Украине сеть российского влияния.

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Так, принадлежащее Медведчуку ООО "Новые проекты" в 2012 году получило разрешение на разработку находящегося в шельфе Черного моря месторождения "Глубокая". После оккупации Крыма Медведчук переоформил его по законодательству страны-агрессора.

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Рядом с месторождением оккупанты обустроили военный полигон своего Черноморского флота. Это мешало добыче, и Медведчук писал Путину с просьбой изменить границы полигона. Отметки на письме сделаны рукой Медведчука - это подтвердила экспертиза.

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Кроме этого, по данным следствия, Медведчук передал россиянам секретные данные об украинских военных.

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Также спецслужба опубликовала документы, касающиеся проекта "Промінь". Под прикрытием общественной организации Медведчук пытался создать в Украине сеть российского влияния.

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