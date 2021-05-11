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Зеленский подписал закон о заочном осуждении

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Зеленский подписал закон о заочном осуждении
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования", принятый Верховной Радой 27 апреля 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Этот документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Подписанный президентом закон расширяет основания для начала специального досудебного расследования. Помимо объявления в международный розыск, основанием для его начала может стать безосновательный отказ подозреваемого от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и нахождение на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.

Следственный судья получает возможность заочно арестовать такого подозреваемого.

Закон также определяет перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии. Исключением являются несовершеннолетние, скрывающиеся от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории государства-агрессора или объявленные в международный розыск.

Кроме того, закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса генерального прокурора данных о подозреваемых, в отношении которых ведется специальное досудебное расследование, не позднее чем через 24 часа после получения соответствующего постановления суда.

Если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    "при условии его надлежащего уведомления о таком вызове" Источник: https://censor.net/ru/n3264638

    А порядок вручения уведомления поменяли? Пузыри, пузыри, они ведь такие зеленые...
  • Иван Петрович Сидоров
    Зеленский подписал . -Это уже трудовой подвиг./ Сегодяшний рабочий день правителей Украины.Может , - Шмыгаль/ Шмыгаль :будет / готова ввести, - Шмыгаль/ может быть, - Шмыгаль/ должен быть, - Шмыгаль/ Шмыгаль: В следующем году / должны быть, - Зеленский/ состоится, - Зеленский/ можем получить, - Зеленский/ появится, - Зеленский/ Вероятность была, - Зеленский/ должна, - Зеленский / Зеленский. может быть / Рябикин: будут / может, - Кулеба/ является исторически неизбежным, - Кулеба/ завершает подготовку, - Таран/ будет, - Таран/ Аваков анонсировал / будет, - Геращенко/ могут, - Данилов/ должен быть, - Бойко/ Витренко анонсировал/ Разумков надеется /должна быть,- Ткаченко. / планируется, - Машовец/ Больше всех накукарекал Зеленский. Как и положено комику-пианисту.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Ну дык ньюзелюки строят, как завещал легендарный Бендер.
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