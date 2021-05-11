Представитель Института подготовки кадров Нестеряк: Аккредитация на защиту - инициатива Кивы, нас не предупреждали
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Никакие службы диссертанта нам заранее ничего не сообщали (о присутствии "охраны" Кивы. - Ред.). Они пришли, как пришли, причем люди приходили в разное время. Мы достаточно маленький институт, у нас нет служб, чтобы это все отслеживать", - заявил руководитель центра медиакоммуникаций института Юрий Нестеряк.
По его словам, помощница депутата в частной беседе сообщила, что они проводили какую-то аккредитацию для СМИ.
"Если бы это делал институт, это должно было быть на официальном сайте с телефонами, мейлами и т.д. До нашего сведения никто (это не доводил. - Ред.). Я об этом узнал утром. Оказывается, что где-то происходила какая-то аккредитация (пока журналисты не вызвали полицию, в здание пускали только СМИ из неизвестного "списка", хотя по закону защита диссертации - открытое мероприятие. - Ред.). Честно говоря, я им сообщал: ребята, ничем хорошим это не закончится. Потому что есть реальная норма - препятствование профессиональной деятельности журналиста", - сказал Нестеряк и посоветовал апеллировать "к самому диссертанту, или к его каких-то официальным службам".
"Какие-то люди назывались его помощниками, официальными помощниками – я их не знаю, как и Илью Киву", - отметил он.
Бездействие своей охраны в Институте объяснили тем, чтобы это наемная организация, а не свои работники - "они охраняют наши помещения по договору, поэтому они и не вмешивались, я их понимаю".
В институте всячески подчеркивают, что выступили только местом для защиты диссертации, а к Киве как аспиранту не имеют никакого отношения - он учился в другом вузе, Межрегиональной академии управления персоналом.
В то же время в специализированном ученом совете, перед которым защищался Кива, из 19 членов было "несколько ученых" из того же института, а возглавляла ее ректор вуза Радмила Войтович.
Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.