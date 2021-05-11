Комитет министров Совета Европы осудил оккупацию Крыма и нарушение прав человека на полуострове, – МИД

Комитет министров Совета Европы 11 мая 2021 года принял инициированное Украиной решение "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", который осуждает российскую оккупацию полуострова, подрывающую нормы международного права и принципы Совета Европы, и констатирует существенное нарушение ею как государством-оккупантом прав человека в Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Среди прочего, в решении КМ Совета Европы содержится призыв к РФ освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, а также снять незаконный запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Отмечается важность обращения к комиссару СЕ по правам человека осуществлять на постоянной основе мониторинг ситуации на полуострове.

"В этом контексте принципиальной остается позиция относительно предоставления Россией полного и беспрепятственного доступа к территории оккупированного Крыма правозащитным механизмам Совета Европы для осуществления ими мониторинговой деятельности в соответствии с нормами международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности нашего государства с должным учетом украинского законодательства и статуса Крыма как временно оккупированной территории Украины", - говорится в комментарии МИД.

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