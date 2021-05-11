Правоохранители обыскивают "Киевзеленстрой" по делу об уклонении от уплаты налогов на 30 млн гривен, - прокуратура

Киевская городская прокуратура совместно со столичным управлением ГФС обыскивала служебные помещениях КО "Киевзеленстрой" и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Согласно материалам следствия, ООО "ЕВРОТЕХНОЛОГИИ Групп", "Строймонтажсервис 1" и "Промстроймеханизация", в течение 2019-2020 году по заказу Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" осуществляли работы по строительству и реконструкции парков отдыха "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и других.

При этом указанные подрядные организации, действуя в сговоре с должностными лицами КО "Киевзеленстрой", отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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11 мая 2021 года на основании постановления суда по адресам проживания организаторов схемы, в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе КО "Киевзеленстрой", начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.