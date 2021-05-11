Правоохранители обыскивают "Киевзеленстрой" по делу об уклонении от уплаты налогов на 30 млн гривен, - прокуратура
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Согласно материалам следствия, ООО "ЕВРОТЕХНОЛОГИИ Групп", "Строймонтажсервис 1" и "Промстроймеханизация", в течение 2019-2020 году по заказу Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" осуществляли работы по строительству и реконструкции парков отдыха "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и других.
При этом указанные подрядные организации, действуя в сговоре с должностными лицами КО "Киевзеленстрой", отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
11 мая 2021 года на основании постановления суда по адресам проживания организаторов схемы, в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе КО "Киевзеленстрой", начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.