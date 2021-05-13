Законопроект о повышении суммы возмещения по вкладам может быть подан на рассмотрение ВРУ в ближайшее время

Гарантированную сумму возмещения по вкладам в случае банкротства банка, которая сейчас составляет 200 тыс. грн, планируют увеличить вдвое.

По сообщениям СМИ, изменения в законодательство, которые предусматривают рост суммы гарантирования до 400 тыс. грн, могут быть представлены на рассмотрение народным депутатам в ближайшее время.

По словам Елены Нужненко, финансового директора Фонда гарантирования вкладов, все соответствующие расчеты чиновники уже сделали. В то же время, обязательным условием роста гарантии является утверждение на законодательном уровне Плана реструктуризации долгов ФГВФЛ.

На сегодня, по данным Фонда, долг учреждения составляет 47 млрд грн, по которому до конца 2031 г. должно быть начислено еще 64 млрд грн процентов. Эти долги возникли во время кризиса 2012-2017 годов, когда Фонд для выплаты почти 90 млрд грн возмещения вкладчикам 95 обанкротившихся банков позаимствовал у государства почти 80 млрд грн под рыночные проценты.

"Предложенный План для ФГВ - комплексная и достаточно сложная реструктуризация, которая требовала длительных переговоров, которые продолжаются почти 3 года, - говорит Юлия Кирпа, партнер, руководитель практики банковского и финансового права, Aequo. - Программа не предусматривает списание долга. В ее основу заложен принцип паритетности, когда нагрузка расчета по долгам полагается не только на государство и действующую банковскую систему, а и на связанных лиц ликвидируемых банков, причастных к неплатежеспособности этих финучреждений".

По словам экспертов, ключевое условие предложенной реструктуризации заключается в разделении источников поступления средств для погашения основной части долга и начисленных процентов. Так, "тело кредита" планируется и в дальнейшем погашать за счет средств, полученных от продажи активов неплатежеспособных банков и регулярных взносов от банков-участников Фонда. А вот начисленные проценты возвращать за счет средств взысканных по связанным с банками-банкротами лиц, чьи действия и привели к неплатежеспособность банков.

Ожидается, что решение о реструктуризации долгов Фонда будет приниматься одновременно с решением о повышении гарантированной суммы возмещения и распространение гарантий Фонда на вклады в "Ощадбанке". Соответствующий комплексный законопроект должен быть представлен на рассмотрение в Верховную Раду в ближайшее время.

Напомним, сегодня гарантированная сумма возмещения по вкладам в случае банкротства банка составляет 200 тыс. грн на одного человека в одном банке. На этом уровне она была установлена ​​еще в 2012 году.