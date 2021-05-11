Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк

Кум Путина, лидер парламентской фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук избегал наказания, так как был защищен ​​политической "крышей".

Об этом в комментарии УП заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Общество прекрасно понимает, что этот человек не мог организовывать свой "энергетические бизнес" честно. Только политическая "крыша" в разных властях в течение многих лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранительных органов и прокуратуры", - сказал он.

В Офисе Президента считают, что раньше было сложно представить, что Медведчук "начнет прятаться где-то по лесам или на дачах у друзей, когда окажется, что в Украине к нему также работает закон".

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Попытки кума Путина избежать вручения подозрения в ОП "вызывают только ироническую улыбку". В то же время, там утверждают, что "спрятаться не получится". Подоляк отметил, что "деструктивная деятельность Медведчука в течение десятилетий была абсолютно прозрачной для всего нашего общества". Речь идет о медиаимперии и других "классических непрозрачных схемах и сделках, о чем много журналистских расследований".

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.