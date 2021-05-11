Дело Гандзюк: Суд оставил Мангера и Левина под стражей до 9 июля

Днепровский районный суд Киева оставил подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Меру пресечения без права внесения залога для Мангера и Левина продлили до 9 июля 2021 г. Сторона обвинения настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности.

По мнению адвоката потерпевшей стороны Евгении Закревской, изменение или ослабление меры хотя бы одному из подозреваемых сделало бы невозможным рассмотрение дела из-за их возможных попыток влияния на следствие и свидетелей. "Я считаю, что это единственная возможность довести это дело до приговора, если будет изменение меры пресечения есть риски", - отметила Закревская.

Защита Левина ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета. Адвокат подозреваемого во время заседания отметил, что такая мера пресечения не позволит его подзащитному скрываться, а содержания под стражей в этом случае является необоснованным. Сам Левин во время заседания сообщил, что после того, как он перенес COVID-19 ему не оказывали надлежащей медицинской помощи.

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Адвокат Мангера ходатайствовал о мере пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста. По словам стороны защиты, Мангер был под залогом, не нарушал закона, поэтому содержать его под стражей необоснованно.

Кроме того, на заседании допросили следователя СБУ Максима Саенко, о чем на прошлом заседании ходатайствовал подозреваемый Мангер. Саенко сообщил, что ему не известно о попытках давления на свидетелей со стороны Мангера, что сторона защиты трактовала как доказательство отсутствия вины своего подзащитного.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.