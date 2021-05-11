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Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия

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Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия
Кум Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что при обысках у него в офисе и в домах "ничего противозаконного не обнаружили".

Об этом говорится в заявлении пророссийского политика, опубликованном на сайте ОПЗЖ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене.

Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - гласит заявление.

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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине. 

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Топ комментарии

  • Гельдрих
    выйди к людям крысомордая мразина!!! разорвут как тряпку!!!
  • belge
    Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия

    Это он так хитро сказал, что уже в Крыму? Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия - Цензор.НЕТ 5798
  • Власов Сергей b3083465
    Андрій Смолій

    3 ч. ·

    Дешевий цирк.

    Козак вже в Росії. Медведчука знайти не можуть, але він в Україні, каже що прийде сам.

    А 9 травня не можна було його затримати, коли він разом з іншими депутатами від ОПЗЖ влаштовували «побєдобєсіє» на вулицях Києва.

    Чого чекають? Щоб кум путіна чкурнув до Кремля чи щоб була «яскрава картинка».

    І чому досі немає питань до інших колабарантів? Бойко - жодних справ. Шуфричи/Ківи та інші проросійські «депутати» досі ходять по ток-шоу і принижують Україну.

    Якось це все виглядає...не дуже. Схоже на бажання влади влаштувати чергове шоу без реальних результатів. Грав в «патріотизм» від людей для яких «какая разніца». Та й з США припекли. Реформи треба проводити. Своїх «єрмаків» і «татарових» звільняти. Але то святе.

    Цирк є цирк.
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