Концентрация войск РФ на границе с Украиной остается высокой, - Госдепартамент США

Россия неоднократно делала заявления об отводе войск от границы с Украиной, однако провела только передислокацию отдельных сил, что не уменьшило уровень напряженности в регионе.

Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на то, что мы видели сообщение об отводе российских войск, мы можем подтвердить, что только часть сил РФ была передислоцирована. Напряженность остается высокой, поскольку Россия сохраняет большое количество сил вдоль границы ", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США

Он подчеркнул, что концентрация российских войск в регионе по состоянию на сейчас остается самой высокой со времен вторжения РФ в Украинеу в 2014 году. "Поэтому это продолжает вызывать беспокойство", - подчеркнул Райс.

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Представитель Госдепа также отметил, что американская сторона активно поднимает эту тему в переговорах с союзниками и партнерами. Этот вопрос обсуждался на встречах в НАТО и на уровне министров G7, а также во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, уточнил Прайс.

В этой связи он в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты стоят рядом с Киевом на фоне российской агрессии и будут продолжать это делать в дальнейшем.

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