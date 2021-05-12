США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес

Соединенным Штатам следует предоставить Украине статус своего основного союзника вне Альянса, чтобы выразить стране поддержку.

Об этом бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес сказал во время выступления на конференции "Украина в Вашингтоне", организованной Фондом США-Украина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина должна получить статус основного союзника вне НАТО. Это следует сделать, чтобы изменить нарратив дискуссии и послать сигнал как украинским друзьям, так и Кремлю, что Украина для нас важна", - сказал Ходжес.

Он отметил важность расширения механизмов эффективного двустороннего сотрудничества между США и Украиной. "Я был рад очень конструктивному визиту госсекретаря Блинкена в Украину. Это - начало создания необходимых механизмов для сущностного двустороннего соглашения между США и Украиной", - отметил экс-командующий.

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Ходжес добавил, что США "необходимо будет приобщить остальных членов НАТО". "Нет смысла говорить о членстве Украины в НАТО, пока США и Украина не создадут подобные механизмы", - подытожил отставной генерал.

Американское правительство предоставляет статус главного союзника вне НАТО странам, которые имеют стратегические отношения с вооруженными силами США, но не являются членами Североатлантического альянса. На сегодня этот статус имеют 18 стран (в том числе Австралия, Бразилия, Израиль, Южная Корея, Япония). Он не предусматривает коллективной обороны, однако дает ряд военных и финансовых преимуществ.

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