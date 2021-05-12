Враг за сутки 8 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 120- и 82-мм минометов и провел дистанционное минирование минами ПОМ-2, потерь нет, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120- и 82-мм калибров, а в районе поселка Калиново-Борщеватое - из минометов 82-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от поселков Новоселовка и Пивденне противник применил в направлении позиций украинских защитников станковые противотанковые гранатометы.
В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а возле поселка Лебединское - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в направлении населенного пункта Пивденне российские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военнослужащие открывали огонь", - сказано в собщении.
Как отметили в штабе, о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.