7 лет назад на Луганщине враг впервые применил оружие против пограничников, обстреляв автомобиль отряда. Двое воинов получили ранения, - ГПСУ

7 лет назад в Луганской области враг впервые применил оружие против украинских пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Подчеркивается, что в тот день в российско-украинской войне появились первые "трехсотые" военнослужащие Госпогранслужбы. 12 мая 2014 года один из патрулей Луганского отряда на автомобиле "Нива" возвращался в подразделение. На окраине села Астахово пограничников подрезал автомобиль "ГАЗель" без номерных знаков. Неизвестные лица в масках без предупреждения открыли огонь из автоматического оружия.

Только благодаря маневру водителя "Нивы" удалось избежать гибели военнослужащих. Тогда двое военнослужащих получили ранения, один из них - тяжелые.

"Этот день разделил службу на границе со страной-агрессором на до и после. Обстрел наряда преподнес пограничникам важный урок, что от врага можно ожидать чего угодно, надо носить бронежилеты и держать оружие наготове. Стоит отметить, что старшим пограничного наряда тогда был капитан Леонид Ширпал. Впоследствии офицер неоднократно отличился во время участия в антитеррористической операции и героически погиб под "Должанским" в июле 2014 года", - добавили в Госпогранслужбе.

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