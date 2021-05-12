Власти израильского Лода заявили о потере контроля над городом. Нетаньяху объявил там чрезвычайное положение

В израильском городе Лод, где совместно проживают евреи и арабы, вчера, 11 мая, было объявлено чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, сообщает BBC.

"Мы потеряли контроль над городом и улицами", – заявил мэр Лода Яир Ревиво и назвал происходящее "гражданской войной". Он сообщил о подожженной синагоге и множестве сожженных автомобилей, а также о разбитых витринах магазинов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в Лоде и договорился с министром обороны Бени Ганцем о направлении в город военных для восстановления порядка, сообщает DW.

Беспорядки начались после похорон 25-летнего израильтянина-араба, смертельно раненого из огнестрельного оружия. Подозреваемый – 34-летний горожанин-еврей.

В ходе столкновений пострадали не менее 12 человек. С наступлением ночи ситуация ухудшилась, сообщила местная полиция.

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Также сообщается о беспорядках в Акко на севере Израиля и в Яффе около Тель-Авива, где проживает значительное количество израильтян-арабов.

Вчера, 11 мая 2021 года, исламистская группировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по Израилю.

Израиль ответил сотнями авиаударов, в секторе Газа разрушены здания, убиты не менее 35 человек.