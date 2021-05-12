Власти израильского Лода заявили о потере контроля над городом. Нетаньяху объявил там чрезвычайное положение
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, сообщает BBC.
"Мы потеряли контроль над городом и улицами", – заявил мэр Лода Яир Ревиво и назвал происходящее "гражданской войной". Он сообщил о подожженной синагоге и множестве сожженных автомобилей, а также о разбитых витринах магазинов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в Лоде и договорился с министром обороны Бени Ганцем о направлении в город военных для восстановления порядка, сообщает DW.
Беспорядки начались после похорон 25-летнего израильтянина-араба, смертельно раненого из огнестрельного оружия. Подозреваемый – 34-летний горожанин-еврей.
В ходе столкновений пострадали не менее 12 человек. С наступлением ночи ситуация ухудшилась, сообщила местная полиция.
Также сообщается о беспорядках в Акко на севере Израиля и в Яффе около Тель-Авива, где проживает значительное количество израильтян-арабов.
Вчера, 11 мая 2021 года, исламистская группировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по Израилю.
Израиль ответил сотнями авиаударов, в секторе Газа разрушены здания, убиты не менее 35 человек.