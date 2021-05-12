Мамедов о волне детских самоубийств: Цифры просто шокируют, за 4 месяца уже превышена статистика за весь 2020 год. К суициду более склонны девочки

Несовершеннолетние девочки более привержены суицидальным настроениям. В то же время их ровесники мальчики более склонны к рисковому поведению и проявлению агрессии.

Об этом замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"К сожалению, нет. И мы этот вопрос поднимаем на всех уровнях. Цифры просто шокируют. Только за 4 месяца текущего года (данные на 26.04) уже превышен уровень всего 2020 года по количеству суицидов либо попыток: 126 несовершеннолетних против 123. Меньше, чем за месяц прирост составил более 24%", - отметил он, отвечая на вопрос, удалось ли остановить волну детских самоубийств в Украине.

Кроме этого, Мамедов отметил, что больше всего таких фактов зарегистрировано в Киеве и области – 25. Лидирующие позиции также занимают Ривненская и Одесская области.

"Кстати, за весь прошлый год Одесса возглавляла этот страшный список. Чаще всего суицидальным настроениям подвержены девочки. С начала года их уже 95", - добавил замгенпрокурора.

"Мальчики более склонны к рисковому поведению, к проявлению агрессии, чем к самоубийствам. Но, тем не менее, по словам специалистов, в целом подростки еще не в состоянии полноценно анализировать сложившуюся ситуацию и найти выход. В результате решением проблемы "здесь и сейчас" является трагедия. При чем, даже если сейчас это попытка, то рано или поздно в большинстве случаев несовершеннолетний для себя ставит логическую точку. Кстати, в отличие от подростков, малолетние дети – до 14 лет – не понимают, что они уходят навсегда, они воспринимают это как переход в какой-то волшебный мир. А я, напоминаю, треть детей такого возраста совершают самоубийства или попытки. Поэтому еще раз акцентирую внимание, что решением вопроса должна заниматься не только прокуратура, а все госорганы и, конечно же родители", - подчеркивает он.

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По его словам, на негативную динамику влияют в общем ситуация в стране: экономические проблемы, военная агрессия, COVID-19.

"В одном из уголовных производств по факту самоубийства девочки установлено, что за период карантина она потеряла интерес к обучению, хотя ранее была достаточно успешна. На этом фоне начались проблемы с родителями, решением которых стал суицид. Кроме того, большую часть времени дети имеют доступ к Интернету, медиа ресурсам, где допускается детальное освещение событий, что может приводить к таким опасным последствиям, как подражание суицидальному поведению других детей...Здесь открывается широкое поле "возможностей" для виртуальных знакомств, кибер-преступников", - добавил Мамедов.

Он также отметил, что по каждому такому факту начинается уголовное производство.

"То есть 126 детей и столько же зарегистрировано производств. В зависимости от обстоятельств, установленных на момент внесения в ЕРДР, это может быть ст.115, то есть "умышленное убийство", но с дополнительной отметкой о самоубийстве. При наличии достаточных данных квалификация может быть изменена на ст. 120, то есть "доведение до самоубийства" Только в этом году установлены двое несовершеннолетних, которые создали "группы смерти", пропагандировали нанесение самоповреждений и суициды. В Киеве и Запорожье. Установлен и ряд потерпевших и, к счастью, фактов смерти не было", - заявил замгенпрокурора.

Полный текст интервью с заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым читайте здесь.