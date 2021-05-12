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В арсенале ЕС еще есть неиспользованные средства для давления на РФ, - президент Литвы Науседа

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В арсенале ЕС еще есть неиспользованные средства для давления на РФ, - президент Литвы Науседа
В арсенале Европейского союза (ЕС) еще есть не использованные средства для давления на Россию, чтобы она соблюдала демократические нормы. Он не сомневается, что сообщество еще вернется к этим вопросам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"В этом арсенале все еще есть средства, которые могут быть действенными и которые можно было бы применить. (...). Если смотреть в будущее, то я думаю, что мы точно не используем весь арсенал и мы вернемся к этим вопросам", - сказал Г. Науседа в интервью Центру исследований Восточной Европы.

По его словам, постоянный вызов - "найти компромисс между всеми государствами ЕС", поскольку по-прежнему отличается отношение к России у стран Балтии, Польши, Чехии, южных и восточных государств ЕС, хотя после сообщений Чехии об организованных российской военной разведкой взрывах "все понимают, с какой угрозой мы сталкиваемся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя позволить, чтобы Украина снова вернулась в прошлое, - президент Литвы Науседа

Топ комментарии

  • Igor V 7647b5b6
    путинизм - это раковая опухоль в теле человечества, использующая для роста сотни миллиардов нефтедолларов, которые мировое бизнес сообщество легкомысленно позволяет ей получать!
  • olele
    Не подумайте, що це другорядний факт, бо я на власні очі бачив, як такі й подібні до них "тренди" можуть стати масовими і навіть панівними для цілого покоління. Наприклад, коли я вчився у Варшавському університеті, для мене стало великим одкровенням те, що наймолодші польські студенти дуже часто мали крайні праві погляди, були євроскептиками і цілком поважно говорили про те, що шенгенські кордони варто закрити. Люди, які народилися у вільному світі й користувалися всіма його благами, які ніколи не стояли в принизливих чергах під консульствами і на кордонах, не бачили порожніх полиць у магазинах і жахливої нахабності чиновників та міліції, вирішили, що "не все так однозначно" і Брюссель собі забагато дозволяє, тому краще Польщі дрейфувати геть від Європи й лібералізму.

    У нас теж була така загрозлива тенденція, коли на початку 2010-х серед підлітків і молоді (мабуть, через потребу бунтувати проти думки більшості) почала масово поширюватися мода на совєтське, ідеї про те, що "не все так однозначно" було в тій імперії, що, крім ГУЛАГу, там були ще й електрифікація і створення робочих місць. Якби не війна з Росією, ця тенденція цілком могла б перерости у панівне для того покоління переконання, а вже воно послужило б містком для нових проросійських настроїв.

    Тож справді, після СРСР залишився один плюс: ми, народжені в СРСР, які на власній шкурі відчули всі "переваги" тієї імперії зла й тому до останнього зубовного скреготу будемо робити все можливе, щоб вона ніколи і в жодній формі не воскресла. Ми - живі антитіла, що захищають суспільний організм від хвороби під назвою "совок". - https://gazeta.ua/blog/55045/pislya-srsr-zalishivsya-lishe-odin-plyus
  • Палєо Мустьє
    балаболи
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