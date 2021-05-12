В арсенале ЕС еще есть неиспользованные средства для давления на РФ, - президент Литвы Науседа

В арсенале Европейского союза (ЕС) еще есть не использованные средства для давления на Россию, чтобы она соблюдала демократические нормы. Он не сомневается, что сообщество еще вернется к этим вопросам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"В этом арсенале все еще есть средства, которые могут быть действенными и которые можно было бы применить. (...). Если смотреть в будущее, то я думаю, что мы точно не используем весь арсенал и мы вернемся к этим вопросам", - сказал Г. Науседа в интервью Центру исследований Восточной Европы.

По его словам, постоянный вызов - "найти компромисс между всеми государствами ЕС", поскольку по-прежнему отличается отношение к России у стран Балтии, Польши, Чехии, южных и восточных государств ЕС, хотя после сообщений Чехии об организованных российской военной разведкой взрывах "все понимают, с какой угрозой мы сталкиваемся".

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