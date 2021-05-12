На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит ряд вопросов, среди которых выполнение решения СНБО о санкциях против контрабандистов, а также план мер по реализации Концепции развития искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

В частности, планируется рассмотреть вопрос о плане организации выполнения решения СНБО от 15 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)ˮ, введенном в действие Указом Президента Украины от 21 апреля 2021.

Кроме того, Кабмин возьмется за утверждение плана мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта в Украине на 2021-2024 годы.

Также правительство сегодня рассморит ряд проектов постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ отдельных городов: Сосновки Червоноградского района Львовской области, Миргорода Миргородского района Полтавской области, Ильинцы Винницкого района Винницкой области.

На рассмотрении Кабмина также проект постановления об образовании Бюро экономической безопасности Украины.

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