Облгазы нужно забирать у Фирташа через суд в счет долгов, - Витренко

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко считает, что облгазы, которые подконтрольны бизнесмену Дмитрию Фирташу, должны по закону перейти в собственность государства за неоплаченные долги.

Компании Фирташа получают на рынке газа сверхприбыли за счет наценки в 30–40% по сравнению с ценами конкурентов, посчитал Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Глава "Нафтогаза" добавил, что у него есть конкретные предложения, как с этим бороться.

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"Государство видит, что главным бенефициаром этой реформы [розничного рынка газа] фактически является господин Фирташ. Небольшое и медленное сокращение его доли на рынке с лихвой компенсируется этой огромной маржой, понимаете? С этой точки зрения государство должно что-то делать. И национальная компания тоже должна с этим что-то делать", – отметил Витренко.



Что касается долгов, которые связанные с Фирташем облгазы накопили перед "Нафтогазом", Витренко предложил комплексное решение.



"Иногда эти долги возникают по всей цепочке из-за качества решения государства. И соответственно, участники рынка не могут нести ответственность. Нужно найти вариант, который, с одной стороны, позволит там, где нужно долги списывать, их списывать. Там, где нужно, – обеспечить расчеты по кругу. И эти расчеты включают какое-то финансирование из госбюджета, но эти деньги потом вернутся в госбюджет", – сказал он.



Витренко заявил, что нужна также судебная работа.

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"Часто на самом деле это жесткая судебная работа против компаний того же господина Фирташа, где у него через суд нужно эти компании забирать. Если не может рассчитаться – значит, эта компания должна фактически перейти в собственность государства правильным, законным способом", – подчеркнул он.