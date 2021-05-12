Индийскую вакцину от COVID-19 Covaxin испытают на детях от 2 до 18 лет

Препарат COVID-19 индийской компании Bharat Biotech под названием Covaxin в рамках следующей фазы испытаний будет применен на детях в возрасте от 2 до 18 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает NDTV.

"После детального обсуждения комитет (Профильный экспертный комитет (SEC) Центральной организации по стандартизации лекарственных средств (CDSCO). - Ред.) рекомендовал провести предложенную II / III фазы клинических испытаний коронавирусной вакцины, инактивированным цельным вирионом, в возрастной группе от 2 до 18 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в исследовании примут участие 525 детей в возрасте от 2 до 18 лет в различных медицинских центрах на территории Индии.

В CDSCO выдали соответствующее разрешение вакцине Covaxin при условии, что компания предоставит промежуточные результаты клинических испытаний фазы ИИ, прежде чем перейти к фазе III настоящего исследования.

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Ранее сообщалось, что в США Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) выдало разрешение на применение вакцины против коронавируса производства Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

В то же время в компании BioNTech до сентября планируют обнародовать результаты испытания своей вакцины от коронавируса на младенцах в возрасте от шести месяцев и детях до 5 лет, а в июле - на детях от 5 до 12 лет.