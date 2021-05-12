ФГИ просит суд вернуть "трубу Медведчука" в собственность Украины

Фонд госимущества просит суд вернуть участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" в собственность Украины. Речь идет о так называемой "трубе Медведчука".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества, передает Цензор.НЕТ.

Суд просят отменить государственную регистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗападтранс" и Пд-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на этот участок нефтепродуктопровода.

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Так, Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которой суд в 2017 году отказал в признании права собственности на части нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" за государством.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Ряд СМИ называл политика и бизнесмена Виктора Медведчука одним из бенефициаров СЗН. В то же время партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне), которое до 2016 года являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.