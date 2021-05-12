От коронавируса в Киеве за сутки умерли 16 человек, выздоровели - 864, выявили 627 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки госпитализировали 69 пациентов с коронавирусом, а 111 - с подозрением на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки выявили 627 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии 199 802 случая).

Среди заболевших 366 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 241 мужчина в возрасте от 20 до 85 лет, а также 14 девочек от 1 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 16 лет.

16 человек умерли от коронавируса за минувшие сутки в столице (всего 4 854 летальных случая).

В то же время 69 пациентов госпитализировали с диагнозом коронавирус, а 111 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

864 человека за сутки побороли коронавирус (всего 129 072 выздоровевших с начала пандемии).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (107), Соломенском (105) и в Голосеевском (102).

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