Новости • Агрессия России против Украины

Обострение на Ближнем Востоке: в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа пострадали более 200 человек

4 19351
Обострение на Ближнем Востоке: в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа пострадали более 200 человек
В Израиле больницы в центре и на юге страны оказали медицинскую помощь более 200 пострадавшим. Ранения люди получили в результате ракетного обстрела из сектора Газа или инцидентов с применением насилия, произошедших во вторник вечером.

Как информует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Haaretz.

Так, семь человек попали в больницы в тяжелом состоянии.

В Медицинский центр Вольфсон госпитализированы четыре пациента в критическом состоянии, в том числе пятилетняя девочка, которая получила ранение в результате ракетного удара.

В медицинском центре "Рамбам" 84-летний мужчина в тяжелом состоянии был ранен при поджоге гостиницы в Акко.

В медицинском центре Галил в Нагарии оказали медицинскую помощь четверым полицейским, которые были ранены в результате забрасывания камнями во время демонстрации в Акко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти израильского Лода заявили о потере контроля над городом. Нетаньяху объявил там чрезвычайное положение

Напомним, ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной длятся вторые сутки.

Ранее сообщалось, что по Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения из сектора Газа.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Yman Yman
    Не арабов, а террористов, стреляющим ПО мирным кварталам и ИЗ мирных кварталов . Ты еще по "мирным" шлюхтерам и трахтористам из Бурятии тут слезики полей, длйб
  • Eduard Povolotsky
    Палестина это местный аналог ДНР. Просто жуть. Видел .
    Рядом живут и наслаждаются жизнью, а тут ...во всём виноваты евреи. Которые дают им гуманитарку и работу!
    Ну без православных скрепоносцев не обошлось. В их интересах вся эта заваруха.
  • Андерсен a4cbf7de
    Думаете это случайность.. Именно в это время.. И Кремль тут ни каким боком.. Наивные... Выросло давление на Кремль и Путина.. Европа и Сев. Америка просыпаются.. И только об этом и разговоров. Нужно было что то радикально громкое.. отвлекающее внимание. Ничего в этом мире не происходит случайно, да еще в нужное время. ( скажи кому это выгодно) РФ спонсор терроризма и сама страна террорист. Израилю нужно об этом задуматься. Моссад серьезная организация, если захочет то найдет связь между событиями. Хотя оно все и так на плаву. ( Это к примеру как "случайно" подставленный под азербайджанский огонь российский вертолет.. с последующим принуждением Азербайджана к введению в Карабах рашен миротворцев. Или взрывы домов перед второй чеченской.. Все ведь шито белыми нитками.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости