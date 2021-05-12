Обострение на Ближнем Востоке: в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа пострадали более 200 человек
Как информует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Haaretz.
Так, семь человек попали в больницы в тяжелом состоянии.
В Медицинский центр Вольфсон госпитализированы четыре пациента в критическом состоянии, в том числе пятилетняя девочка, которая получила ранение в результате ракетного удара.
В медицинском центре "Рамбам" 84-летний мужчина в тяжелом состоянии был ранен при поджоге гостиницы в Акко.
В медицинском центре Галил в Нагарии оказали медицинскую помощь четверым полицейским, которые были ранены в результате забрасывания камнями во время демонстрации в Акко.
Напомним, ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной длятся вторые сутки.
Ранее сообщалось, что по Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения из сектора Газа.