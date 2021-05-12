Зеленский наградил пограничника Пронько, раненого при нападении в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге

Президент Украины отметил офицера-пограничника, получившего ножевые ранения во время исполнения обязанностей в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Капитан Дмитрий Пронько награжден медалью "За бездоганну службу" III степени в соответствии с Указом Президента Украины 182/2021 о награждении государственными наградами Украины.

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Как сообщалось, 19 февраля нынешнего года в Санкт-Петербурге, в Генконсульстве Украины, на военнослужащего Госпогранслужбы, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины, напал мужчина с ножом. Он нанес пограничнику несколько ножевых ранений. Россиянин без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу же после того, как ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались несмертельными. Сотрудники Генконсульства Украины немедленно вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой военнослужащий Государственной пограничной службы Украины оказал раненому первую медицинскую помощь.

В настоящее время военнослужащий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять служебные обязанности.