Угрозы наступления России с территории Беларуси пока нет: в случае необходимости у нас разработаны определенные планы, - Таран

Украина пока не видит угрозы наступления России с территории Беларуси, но у Генерального штаба Вооруженных сил есть план реагирования на такой случай, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, учитываем и такую возможность вторжения российских войск - с белорусского направления или распространения военной агрессии через территорию Беларуси. Но на нынешнее время непосредственных угроз мы не отмечаем. В то же время в случае необходимости у нас разработаны Генеральным штабом определенные планы, и мы знаем, что делать, если мы увидим признаки создания группирования вооруженных сил, которое может быть применено через территорию Беларуси для нападения на Украину", - сказал Таран на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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