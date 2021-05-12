В Киеве конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой: один из них госпитализирован, второй задержан. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В дежурную часть Соломенского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на улице Волгоградской между двумя незнакомцами происходит конфликт и слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и врачи.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что между 33-летним потерпевшим и его знакомым возник конфликт, в ходе которого правонарушитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в сторону оппонента и убежал.
Получив приметы нападавшего, работники полиции обследовали прилегающую территорию и неподалеку от места совершения правонарушения заметили мужчину, похожего по описанию. Его остановили для проверки и во время поверхностного осмотра обнаружили у него предмет, похожий на травматический пистолет.
С места происшествия эксперты изъяли пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу. Фигуранта полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Задержанный - местный житель, 1974 года рождения.
Следователем Соломенского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как сообщает ДТП.kiev.ua в результате стрельбы был госпитализирован с огнестрельными ранениями был госпитализирован один человек, другого задержали на месте.