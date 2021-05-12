В Киеве конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой: один из них госпитализирован, второй задержан. ФОТОрепортаж

Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Правонарушителя задержали патрульные полицейские, а пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Соломенского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на улице Волгоградской между двумя незнакомцами происходит конфликт и слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и врачи.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что между 33-летним потерпевшим и его знакомым возник конфликт, в ходе которого правонарушитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в сторону оппонента и убежал.

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Получив приметы нападавшего, работники полиции обследовали прилегающую территорию и неподалеку от места совершения правонарушения заметили мужчину, похожего по описанию. Его остановили для проверки и во время поверхностного осмотра обнаружили у него предмет, похожий на травматический пистолет.

С места происшествия эксперты изъяли пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу. Фигуранта полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Задержанный - местный житель, 1974 года рождения.



Фото: сайт МВД

Следователем Соломенского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщает ДТП.kiev.ua в результате стрельбы был госпитализирован с огнестрельными ранениями был госпитализирован один человек, другого задержали на месте.







Фото: ДТП.kiev.ua/Telegram