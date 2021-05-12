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Рейтинг партий: "СН" - 22,8%, "ЕС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батькивщина" - 12,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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Четыре политические силы преодолели бы 5%-ный электоральный барьер на парламентских выборах в Украине, если бы они прошли в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (22,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 14,4%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,7%, партию "Батькивщина" - 12,2%. Рейтинг других партий значительно ниже. Так, Радикальную партию поддерживают 3,7% опрошенных, партию Шария - 3,6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%, ВО "Свобода" - 3,4%, партию "Сила и честь" - 3, 2%, партию "За майбутне" - 3,0%. Рейтинг других политических сил ниже 3%", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 28,2%, "ЕС" - 18,3%, ОПЗЖ - 15%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 6,4%, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: СН - 22,8%, ЕС - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, Батькивщина - 12,2%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг партий: СН - 22,8%, ЕС - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, Батькивщина - 12,2%, - опрос Рейтинга 02

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 23-27 апреля 2021.

Топ комментарии

  • Bogdan_
    Рейтинг партий: "СН" - 22,8%, "ЕС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батькивщина" - 12,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8973
  • kelt kant
    эта зеленая плесень все так делает, сначала громкие, цветастые понты в СМИ, в соцсетях, видосики, за этим следует эйфория зеленого лохтората: "мыжеговорили, вот он, величайший лидер современности, раздуплился таки...", потом резко тема пропадает из СМИ, соцсетей, а со временем просто забывается лохторатом ибо для лохтората уже приготовлено новое "шоу", еще более цветастое, чем прежнее... непереборчивых идиотов много, поэтому электоральное поле у зеленого шапито практически неиссякаемо...
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Рейтинг партий: "СН" - 22,8%, "ЕС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батькивщина" - 12,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 216Ілька Ківу в адвокати Медведчука , щоб знав ***** ,як Стуса " захищав"
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